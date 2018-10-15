ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'la gazeteci Kaşıkçı olayını görüştüğünü açıkladı. Türkiye ile yaptırım konusunda da açıklama yapan Trump, "farklı düşüncelerim var" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü açıkladı.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.



Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini belirtti.



Türkiye açıklaması:



ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek serbest bırakılan Amerikalı rahip Brunson konusunda, "Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık. 2 gün öncesine göre bugün Türkiye hakkındaki hislerim daha farklı. Bugün Türkiye'ye karşı çok iyi bir hissiyatım var." dedi.



Trump, Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere rahip Brunson konusunda değerlendirmeler yaptı.



Türkiye ile Brunson konusunda bir anlaşma yapıp yapmadıkları şeklindeki soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Trump, "Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık. 2 gün öncesine göre bugün Türkiye hakkındaki hislerim daha farklı. Bugün Türkiye'ye karşı çok iyi bir hissiyatım var." şeklinde konuştu.



Trump ayrıca, "Rahip Brunson artık evinde ve bundan çok mutluluk duyuyoruz. Rahip Brunson Türkiye'yi seviyor. Dün de (cumartesi) söyledim, bu vesileyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Donald Trump, cumartesi günü rahip Brunson ve ailesini Oval Ofis'te kabul etmiş ve kabulde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.



Trump, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılan Amerikalı din adamı Andrew Brunson'ı Beyaz Saray'da kabulünde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." diye konuşmuştu.