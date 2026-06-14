Trump tarih verdi, İran resti çekti! Anlaşmada imzalar atılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Çerçeve anlaşmanın pazar günü imzalanması planlanıyor" şeklindeki kararlı açıklamasına karşılık, Tahran yönetiminden metnin henüz tam olarak onaylanmadığına ve masada incelemelerin dikey olarak sürdüğüne dair temkinli mesajlar geldi.

İRAN MEDYASI DUYURDU: "TEKNİK VE HUKUKİ BOYUTLAR İNCELENİYOR"

İran medyasında, Tahran müzakere heyetine yakın ve bilgi sahibi üst düzey bir kaynağa dayandırılarak yayınlanan son dakika haberlerinde, mutabakat metni üzerinde nihai kararın henüz mühürlenmediği bildirildi. Çatışmaları tamamen bitirmesi öngörülen anlaşma zaptının siyasi, hukuki ve teknik boyutlarının; İranlı uzmanlar, askeri kurmaylar ve üst düzey karar alıcılar düzeyinde dikey olarak incelenmeye devam ettiği, acele bir imza aşamasına geçilmediği aktarıldı.

KATAR BAŞBAKANI'NIN DANIŞMANI ACİL KODUYLA TAHRAN'DA!

Washington-Tahran hattındaki bu kritik zaman krizinin ortasında, arabuluculuk trafiğinin en önemli merkez üssü bir kez daha İran'ın başkenti oldu. İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’nın paylaştığı stratejik bilgilere göre, ABD ile İran arasındaki dikey diplomatik görüşmeleri ilerletmek ve tıkanıklıkları aşmak amacıyla Katar’dan gelen üst düzey bir heyet bugün Tahran’a ulaştı.

Kritik arabuluculuk misyonunu üstlenen bu diplomatik delegasyona, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani’nin özel danışmanının başkanlık ettiği öğrenildi.

TASNİM: "AMAÇ DİPLOMATİK SÜRECİ YERİNDE İNCELEMEK"

Bölgedeki askeri hareketliliği yakından takip eden Tasnim Haber Ajansı ise Katar heyeti tarafından gerçekleştirilen bu kritik ve ani ziyaretin temel amacının, "diplomatik süreçteki son gelişmeleri yerinde gözden geçirmek ve iki tarafa giden mesaj trafiğini hızlandırarak pürüzleri gidermek" olduğunu bildirdi.

Başkan Trump'ın imza için baskı yaptığı bu pazar gününde, Katar delegasyonunun Tahran temaslarından çıkacak kararın, savaşın kalıcı bir ateşkese mi yoksa daha derin dikey bir askeri krize mi evrileceğini belirlemesi bekleniyor.