Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi: "Ben olmasaydım..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İran ile yürütülen hassas ateşkes ve müzakere sürecini baltaladığı ve Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı gerekçesiyle çok sert tepki gösterdiği iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan şok iddialara göre Trump, Netanyahu'ya "Sen delisin" diyerek adeta muhtıra verdi.

Amerikan Axios haber platformunun üst düzey iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, Washington ve Tel Aviv kulislerini sarsan telefon görüşmesinin gizli detayları şu şekilde:

"Seni Ben Kurtarıyorum, Herkes Senden Nefret Ediyor"

Axios'un haberine göre Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un Dahiye bölgesinde yürüttüğü saldırgan askeri hamlelerin, ABD'nin Orta Doğu stratejisine darbe vurmasından duyduğu rahatsızlığı en üst perdeden dile getirdi.

Trump, görüşmede Netanyahu hakkında İsrail'de devam eden yolsuzluk soruşturması ve yargı süreçlerine doğrudan atıfta bulunarak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" değerlendirmesini yaptı.

Haber portalına konuşan ABD'li yetkililerden biri, Trump'ın Netanyahu'nun yüzüne karşı, "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandığını aktardı.

Trump Ekran Önünde Farklı Konuştu: "Çok İyi Bir Görüşmeydi"

Telefon görüşmesinin arka planında bu sert fırtınaların koptuğu iddia edilirken, ABD Başkanı Donald Trump görüşmenin hemen ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna çok daha ılımlı ve diplomatik bir mesaj yayımladı.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı resmi paylaşımdaki detaylar ise şöyle:

İsrail Başbakanı Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiklerini savunan Trump, İsrail'in Beyrut'a kara askeri göndermeyeceğini, hatta yola çıkmış olan askerler varsa bile onların derhal geri çevrildiğini ilan etti.

Lübnan cephesindeki krizin çözümü için Hizbullah ile dolaylı şekilde bizzat görüştüğünü belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak" ifadelerini kullanarak sahada tam bir karşılıklı ateşkes sağlandığını iddia etti.

