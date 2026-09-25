Trump ve Şi Cinping Beyaz Saray'da buluştu! Yeni ticaret düzenlemesi ve geçici uzlaşma duyuruldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmenin ardından iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştığını duyurdu. İki lider ticaret, yapay zeka, Tayvan ve Orta Doğu'daki kriz başlıklarını masaya yatırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Trump ve Şi Cinping Beyaz Saray'da buluştu! Yeni ticaret düzenlemesi ve geçici uzlaşma duyuruldu
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Yeni Ticaret Düzenlemesi: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki istişareler sonucunda yeni bir ortak düzenlemede anlaşıldığını belirterek bunun küresel ekonomi, endüstriler ve iki ülke halkı için iyi bir haber olduğunu ifade etti.

Geçici Uzlaşmanın Süresi Uzatıldı: Ekim 2025'te Busan'da varılan geçici uzlaşmanın 10 Kasım'da dolacak süresi, iki ülke ekonomi heyetlerinin son buluşmasında Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

İlişkilerin Seyri: Şi, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki istikrarın, işbirliği konularının listesinin genişletilmesine ve sorun oluşturan konuların listesinin kısaltılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

YAPAY ZEKA VE KÜRESEL GÜVENLİK DİYALOĞU

İşbirliği Vurgusu: Şi, ABD ve Çin'in yapay zeka alanında rekabetin yanı sıra işbirliği de yapabileceğini, tarafların birbirine karşı savunmacı davranmak yerine güçlü yönlerini öne çıkarabileceğini dile getirdi.

Riskler ve Kontrol: Yapay zeka teknolojilerinde insan merkezli, iyiliksever bir yaklaşımın ve insan kontrolünün korunmasının şart olduğuna dikkat çekildi.

Görüş Ayrılıkları: ABD tarafı yapay zeka güvenliğine ve risklerin kontrol edilmesine odaklanırken, Çin daha kapsamlı bir küresel yapay zeka yönetimi oluşturulmasını savunuyor. Ayrıca ABD'li şirketler, Çinli firmaların "damıtma" yöntemiyle modellerinden veri çektiğini öne sürerek önlem talep ediyor.

TAYVAN VE BÖLGESEL KRİZLER

Tayvan Meselesi: Şi Cinping, Tayvan'ın ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini yineleyerek, Washington yönetimine "tek Çin" ilkesine bağlı kalma ve "Tayvan'ın bağımsızlığı" konusunda doğru duruş sergileme çağrısı yaptı.

İran ve Batı Asya: Görüşmede Batı Asya, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki krizler de ele alındı. Şi, ABD ve İran'ın sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözerek nükleer anlaşmaya dönmelerini dilediklerini, Çin'in gerilimi düşürmek için yapay rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

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