Trump 'Vuracağız' demişti, Pezeşkiyan meydan okudu: Canımız pahasına geri adım atmayız!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, masaya oturmanın bir zafiyet göstergesi olmadığını belirterek Washington'a rest çekti.



PEZEŞKİYAN: "DİYALOG TESLİMİYET ANLAMINA GELMEZ"

ABD’nin masada uzlaşamazsak tam kapsamlı saldırı başlatırız tehditlerine karşı net bir duruş sergileyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin egemenlik haklarından ve ulusal çıkarlarından asla geri adım atmayacaklarını vurguladı. Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla, güçle ve milletin haklarını koruyarak girer; hiçbir şekilde halkın ve ülkenin yasal haklarından geri adım atmaz. Bizler mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde olacak, İran'ın çıkarlarının ve onurunun koruyucusu olacağız."

TRUMP SALDIRI EMRİNİ NEDEN ERTELEDİ?

Krizin fitili, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı şok edici operasyon erteleme paylaşımıyla ateşlenmişti. Trump, Orta Doğu'daki üç kritik müttefikinin araya girmesiyle askeri müdahaleyi askıya aldığını şu sözlerle duyurmuştu:

Katar Emiri Şeyh Tamim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran saldırısının ertelenmesini talep etti.

Trump, liderlerin ABD ve bölge ülkeleri için kabul edilebilir nükleer karşıtı bir anlaşmaya varılabileceğine inandığı için bu adımı attığını belirtti.

Körfez liderlerine duyduğu saygıdan ötürü Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e saldırıyı durdurma talimatı verdiğini söyleyen Trump, anlaşma olmazsa tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olun emrini de ekledi.