Trump'a soğuk duş: İran füze sahalarının %90’ını korumayı başardı!

New York Times’ın ulaştığı gizli belgelere göre, ABD’nin ağır bombardımanına rağmen İran’ın füze sahaları ve fırlatma rampalarının yüzde 90’ı halen operasyonel durumda. Raporda öne çıkan çarpıcı detaylar şöyle:

Füze üslerinin hava saldırılarıyla imha edilemeyecek kadar derin ve korunaklı (tahkim edilmiş) olduğu belirtiliyor. İran ordusunun, füzeleri saldırı anında mobil araçlarla farklı noktalara hızla kaydırarak imhadan kurtardığı ifade ediliyor.

İran’ın genel askeri kapasitesinin yüzde 70’inin halen korunduğu tahmin ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA "SİVRİSİNEK" TEHDİDİ SÜRÜYOR

ABD donanması için en büyük tehdit unsuru olan Hürmüz Boğazı'nda da durumun değişmediği vurgulandı. Bölgedeki 33 füze sahasından en az 30'unun halen faal olduğu bildirildi. Bu durum, İran'ın "Sivrisinek Filosu" olarak adlandırılan hızlı botları ve deniz mayınlarıyla kilit su yollarını her an kapatabileceği anlamına geliyor.

ABD MÜHİMMAT STOKLARI TÜKENİYOR MU?

Raporun en sarsıcı iddialarından biri de ABD ordusunun lojistik durumu üzerine oldu. Belgelere göre, Amerikan ordusu; Tomahawk, Patriot ve ATACMS gibi kritik füzelerin stoklarını neredeyse tüketmiş durumda. Bu durum, operasyonun sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.



TRUMP’TAN SERT TEPKİ: "VATANA İHANET EDİYORLAR"

Haberin yayımlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü. NYT'yi ve haberi yayımlayan medyayı hedef alan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet ediyorlar. Düşmana yardım ve yataklık ediyorlar."

Savunma (Savaş) Bakanı Pete Hegseth de Kongre'deki sorgusunda mühimmat krizini yalanlayarak, "İhtiyacımız olan her şeye fazlasıyla sahibiz, iddialar aptalca abartılıyor" dedi.