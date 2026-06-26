Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne süren Necla Özmen: "Babama yaprak sarması hazırladım"
ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia eden Ankaralı Necla Özmen, reddedilen babalık davasını üst mahkemeye taşıyarak hukuki mücadelesini sürdürüyor.
Ankara'da yaşayan Necla Özmen, yerel mahkeme tarafından reddedilen babalık davasını bir üst mahkemeye taşıdı. Özmen, yargı sürecinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri makamlarına da resmi başvurularda bulundu. Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlatmasıyla doğumunun hemen ardından başka bir aileye evlatlık verildiğini öğrenen Özmen, iddiasının DNA testiyle kanıtlanmasını talep ediyor. Maddi bir beklentisi bulunmayan Özmen, yalnızca biyolojik babasının kimliğini kesin olarak öğrenmeyi amaçlıyor.
Özmen, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenen Donald Trump ile bir araya gelmek için girişimlerini sürdürüyor. Trump'ın kendisini geri çevirmeyeceğine inandığını belirten Özmen, yıllardır aradığı sorunun cevabını bulana kadar hukuki süreci takip edeceğini ifade etti.
Trump'ın Türkiye ziyaretini öğrenmesinin ardından harekete geçtiğini belirten Özmen, sürece dair şu iddialarda bulundu: "Geleceğini duyduğum için kendisine mektup gönderdim. Görüşme talebinde bulundum. 1-2 hafta önce de bir haber geldi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ben İngilizce bilmiyorum. Kendisi benimle görüşeceğini söylemiş. Şu anda sessiz kalmasının sebebi İran'la yapılan savaş ve Epstein dosyaları patlak verdiğinden sanırım. Gerekirse DNA testi de yaptıracağını söyledi. Ben de ‘Olur, niye olmasın' dedim. Ben kendimden eminim. Bir de kendisine mektup göndermiştim. O mektuba cevap olarak zannedersem bir mektup yazmış. Sana ileteceğiz dediler. Henüz gelmedi. Amerika halkı da bana mesaj çekiyor. Bu konuda sorular soruyorlar. Babacığımın yaptığı politikalardan hoşnut olmadıklarını söylüyorlar. Başkanlık seçiminden sonra bana dönüş yapacağı söylendi"
Hayatı boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini ve büyükelçilik aracılığıyla da resmi talepte bulunduğunu aktaran Özmen, sözlerine şöyle devam etti:
"Geldiğinde görüşmek isterim. Elçiliğe de mektup yazdım, ayrıca görüşme talebinde bulundum. Bu da bir hafta oldu. Vakti olursa görüşebilirse benimle iyi olur, inşallah görüşür. Yüz yüze görüşmek en mantıklısı. Soracaklarım var. Ben gerçekten bunca yıl hayatımı yaşayamadım. Çok zorluklar çektim. En azından haberi olup olmadığını, bir kızının olup olmadığını sormak istiyorum. Zaten zannedersem ‘Çocuğum olabilir' diye kendisinden de şüphe ediyormuş. Yanına gitsem de yanaştırmazlar. Yanımda da engelli kardeşim var. O yüzden yapamam. Gitsem de yanaşamam. Birisi aracı olacak ki ancak öyle olur"
Olası bir görüşme ihtimaline karşı kendi bütçesiyle ikramlıklar hazırladığını ifade eden Özmen, Babama yaprak sarması hazırladım. Genelde kendi yemeklerini kendileri getiriyorlar. Türk kahvesi, çay ikram ederim. Türkiye'nin meşhur tatlısı baklavayı ikram ederim. Bütçeme göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Onların lüks hayatına göre bir şey hazırlayamam, ancak bu kadarını yapabilirim. Yeter ki kabul etsin ve benimle görüşsün" dedi.
İki ülke ilişkileri hakkında da değerlendirmeler yapan Özmen, Trump'a F-35 uçaklarının iadesi konusunda çağrıda bulundu: "Hem Türkiye hem de ABD halkının yanındayım. Özellikle Türk halkının yanındayım. İki ülke arasında ben bir köprü oldum. Dilerim bu köprü hem Türkiye açısından hem ABD açısından iyi şeyler doğurur. Ben de elimden geldiği kadar Türkiye'de iyi şeylerin yürümesini, güzel şeylerin olmasını istiyorum. Sevgili babacığım diyor ya, ‘Sayın Erdoğan ile anlaşıyoruz, benim her dediğimi yaptı.' O zaman karşılık da F-35'leri verirse en azından Türkiye'nin parası boşa çıkmamış olur. F-35'leri iade ederse sevinirim. Bir de şunu söyleyeyim, ben kızı olduğuma yüzde 99 inanıyorum."