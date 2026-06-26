Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne süren Necla Özmen: "Babama yaprak sarması hazırladım"

Hayatı boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini ve büyükelçilik aracılığıyla da resmi talepte bulunduğunu aktaran Özmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiğinde görüşmek isterim. Elçiliğe de mektup yazdım, ayrıca görüşme talebinde bulundum. Bu da bir hafta oldu. Vakti olursa görüşebilirse benimle iyi olur, inşallah görüşür. Yüz yüze görüşmek en mantıklısı. Soracaklarım var. Ben gerçekten bunca yıl hayatımı yaşayamadım. Çok zorluklar çektim. En azından haberi olup olmadığını, bir kızının olup olmadığını sormak istiyorum. Zaten zannedersem ‘Çocuğum olabilir' diye kendisinden de şüphe ediyormuş. Yanına gitsem de yanaştırmazlar. Yanımda da engelli kardeşim var. O yüzden yapamam. Gitsem de yanaşamam. Birisi aracı olacak ki ancak öyle olur"