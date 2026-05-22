Trump'ın kabinesinde 4. ayrılık: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü istifa etti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden ayrılma kararı aldı. Gabbard’ın istifasını Donald Trump’a sundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trump'ın kabinesinde 4. ayrılık: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü istifa etti
Yayınlanma:

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gabbard, istifa gerekçesi olarak eşinin sağlık durumunu gösterdi.

Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başında ulusal istihbarat direktörü olarak atanmıştı.

DEMOKRAT PARTİ’DEN CUMHURİYETÇİLERE GEÇMİŞTİ

Siyasi kariyerine Demokrat Parti’de başlayan Gabbard, 2020 yılında Demokrat Parti’nin başkan adaylığı ön seçimlerinde yarışmıştı.

Askeri müdahale karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Gabbard, daha sonra adaylık yarışından çekilerek Joe Biden’a destek vermişti.

2022 yılında Demokrat Parti’den ayrılan Gabbard, ilerleyen süreçte Cumhuriyetçi Parti’ye katılmış ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump’a destek vermişti.

KABİNEDE DÖRDÜNCÜ AYRILIK

Tulsi Gabbard, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde kabineden ayrılan dördüncü isim oldu.

Washington yönetiminde Gabbard’ın yerine kimin getirileceğine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu - Özel görüşmesi: "En yakın zamanda Kurultay'a gidelim"Kılıçdaroğlu - Özel görüşmesi: "En yakın zamanda Kurultay'a gidelim"Gündem
CHP itiraz etmişti: YSK 'mutlak butlan' kararını açıkladıCHP itiraz etmişti: YSK 'mutlak butlan' kararını açıkladıGündem
abd trump
Günün Manşetleri
CHP itiraz etmişti: YSK 'mutlak butlan' kararını açıkladı
'Yotopulos’un serbest bırakılması kabul edilemez'
Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Mutlak Butlan sonrası Ankara'da son durum
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram tedbirleri açıklaması
Kurban Bayramı öncesi 40 bin gıda denetimi
Site aidatlarında yeni dönem
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
Çok Okunanlar
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf etti Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf etti
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
🔴 Trabzonspor - Konyaspor canlı izle! Trabzonspor 🔴 Trabzonspor - Konyaspor canlı izle! Trabzonspor