Trump'ın kabinesinde 4. ayrılık: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü istifa etti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gabbard, istifa gerekçesi olarak eşinin sağlık durumunu gösterdi.

Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başında ulusal istihbarat direktörü olarak atanmıştı.

DEMOKRAT PARTİ’DEN CUMHURİYETÇİLERE GEÇMİŞTİ

Siyasi kariyerine Demokrat Parti’de başlayan Gabbard, 2020 yılında Demokrat Parti’nin başkan adaylığı ön seçimlerinde yarışmıştı.

Askeri müdahale karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Gabbard, daha sonra adaylık yarışından çekilerek Joe Biden’a destek vermişti.

2022 yılında Demokrat Parti’den ayrılan Gabbard, ilerleyen süreçte Cumhuriyetçi Parti’ye katılmış ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump’a destek vermişti.

KABİNEDE DÖRDÜNCÜ AYRILIK

Tulsi Gabbard, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde kabineden ayrılan dördüncü isim oldu.

Washington yönetiminde Gabbard’ın yerine kimin getirileceğine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.