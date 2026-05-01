Trump'tan AB'ye gümrük vergisi tehdidi: Yüzde 25’e çıkarılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği menşeli otomobil ve ağır vasıtalara uygulanan gümrük vergisinin gelecek hafta yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği menşeli otomobil ve ağır vasıtalara yönelik gümrük vergilerinde artış kararı alındığını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, söz konusu araçlara uygulanan gümrük vergisi oranı gelecek hafta itibarıyla yüzde 25’e yükseltilecek.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gelecek hafta AB arabaları ve kamyonları üzerindeki gümrük vergilerini %25'e çıkaracağım" dedi.

trump avrupa birliği gümrük
