Trump'tan AB'ye gümrük vergisi tehdidi: Yüzde 25’e çıkarılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği menşeli otomobil ve ağır vasıtalara uygulanan gümrük vergisinin gelecek hafta yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gelecek hafta AB arabaları ve kamyonları üzerindeki gümrük vergilerini %25'e çıkaracağım" dedi.