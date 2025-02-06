Trump'tan bir tehcir açıklaması daha: Gazze ABD'ye teslim edilecek...

Trump, savaşın sonunda Gazze’nin İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini iddia etti. Gazze’de uluslararası kalkınma ekipleriyle çalışacaklarını belirten Trump, ABD askerinin bölgede görev almayacağını vurguladı.

BEYAZ SARAY'DAN DÜZELTME ÇABASI

Trump’ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray, söylemleri yumuşatma girişiminde bulundu. Resmi açıklamalarda ABD’nin Gazze’nin inşa sürecinde rol alacağı belirtilirken, Filistinlilerin "geçici olarak" bölgeden çıkarılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

İSRAİL’DEN TEHCİR PLANI

Trump’ın açıklamalarından cesaret alan İsrail yönetimi, Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması için harekete geçti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya “Gazzelilerin gönüllü olarak bölgeyi terk etmesini” sağlayacak bir plan hazırlanması talimatını verdi. Katz, İrlanda, İspanya, Norveç ve Kanada’yı Filistinlileri kabul edebilecek ülkeler arasında saydı.

İSPANYA'DAN SERT TEPKİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’in tehcir planına sert tepki gösterdi. “Gazze, Gazzelilerin toprağıdır ve gelecekteki Filistin Devleti’nin bir parçası olmalıdır” diyen Albares, zorla göç planlarını reddetti.

TRUMP’A KARŞI DÜNYA ÇAPINDA PROTESTOLAR

Trump’ın Gazze ile ilgili sözleri dünya genelinde tepkilere yol açtı. Almanya ve ABD’de halk, Trump’ı ve İsrail’i protesto etti. Çin ise Gazze’de tehcirin pazarlık konusu olamayacağını vurgulayarak, “Gazze Filistinlilere aittir ve siyasi bir koz olarak kullanılamaz” açıklamasını yaptı.

Avrupa ülkeleri ise Trump’ın planına mesafeli yaklaşıyor. Göç dalgası endişesi taşıyan bazı Avrupa devletleri, ABD ve İsrail’in Gazze politikalarına tepki göstermeye devam ediyor.