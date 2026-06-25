Trump’tan F-35 ve KAAN açıklaması: ''Ankara'nın istediği olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde yapılan bu görüşmede, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanacağı jet motorlarının satışına ABD'nin onay vereceği yönündeki iddialar Trump tarafından doğrulandı. Türkiye'nin ittifakın çok güçlü bir üyesi olduğunu vurgulayan ABD lideri, savunma sanayii alanındaki tedarik sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"ANKARA'NIN İSTEDİĞİ OLACAK"

Basın toplantısında gazeteciler Trump'a, Türkiye'nin jet motoru ve F-35 savaş uçağı taleplerini yöneltti. Bir muhabirin, "Türkiye, jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gideceksiniz?" sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım. KAAN'da Ankara'nın istediği olacak" dedi.

"O OLMASA ANKARA'YA GİTMEZDİM"

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine de değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi çok seviyor. Harika işler yapıyor. Saygın bir adam, saygın, büyük bir lider. Çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Benim de arkadaşım. Ona duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa Ankara’daki NATO Zirvesi’ne gitmezdim. İnsanlar Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahip." ifadelerini kullandı.