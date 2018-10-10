ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili, Cemal Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, “Bu çok kötü bir durum.” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili konuştu.



Trump, "Üst düzey yetkililerle görüştüm. Bu kötü bir durum. Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



Donald Trump, Kaşıkçı'nın nişanlısını ABD'ye davet etti.



ABD'den Selman'a Kaşıkçı telefonu

ABD'li üst düzey iki yetkilinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cemal Kaşıkçı'nın durumunu görüştüğü açıklandı.



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