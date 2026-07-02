Trump'tan NATO müttefikine şok suçlama! "İspanya bize iyi davranmıyor, cezasını çekecekler"

Eski Başkan Roosevelt'in tarihsel mirasına atıfta bulunarak gerçekleştirdiği konuşmasında Trump; NATO müttefiki İspanya’yı, Latin Amerika’daki güç dengelerini ve Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisini doğrudan hedef aldı.

"İSPANYA İYİ BİR NATO ÜYESİ DEĞİL, BİZE İYİ DAVRANMIYOR"

Konuşmasında Madrid yönetiminin savunma harcamaları ve son dönemdeki küresel krizlerdeki (özellikle ABD-İsrail hattının İran ile yaşadığı gerilimdeki) isteksiz tutumunu sert bir dille eleştiren Trump, İspanya'yı "güvenilmez bir müttefik" olarak tanımladı:

“İspanya bir NATO üyesi, ama iyi bir NATO üyesi değil. 'Hayır, biz başkalarına yardım etmek istemiyoruz, ne yapıyoruz biz?' diyorlar. Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların (tarihsel sömürge alanları ve stratejik bölgelerin) elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaksınız. Ama yakında öğrenecekler.”

ABD’nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker’ın da geçtiğimiz günlerde Washington’ın İspanya'nın askeri harcamaları GSYİH’nin %5'ine çıkarma konusundaki isteksizliğinden ötürü hayal kırıklığına uğradığını açıklaması, Trump'ın bu sert çıkışının arka planındaki temel neden olarak gösteriliyor. İspanya, ABD'nin askeri operasyonlarında kendi topraklarındaki üslerin kullanılmasına izin vermemesiyle dikkat çekmişti.

ROOSEVELT MİRASI VE PANAMA KANALI İÇİN "STRATEJİK HATA" ÇIKIŞI

Hayranlık duyduğu eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt döneminde Amerika tarafından inşa edilen Panama Kanalı’na da geniş yer ayıran Donald Trump, bu su yolunun kontrolünün geçmiş hükümetler döneminde devredilmesini Washington adına affedilemez bir "stratejik hata" olarak nitelendirdi. Kanalın inşası sırasında sıtma ve diğer sebeplerden ötürü 38 bin Amerikalının hayatını kaybettiğini iddia eden Trump, bu muazzam küresel ticaret kapısının Amerikan kontrolünden çıkmasını eleştirdi.