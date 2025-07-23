Trump’tan seçim darbesi iddiası: Obama yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında eski Başkan Barack Obama’yı sert ifadelerle suçladı. Trump, Obama'nın 2016 başkanlık seçimlerinde kendisine karşı bir darbe girişimi başlattığını öne sürdü.

''BU BİR CADI AVI''

Donald Trump, "Bu bir cadı avı, sadece devam eden bir cadı avı. Asıl konuşmanız gereken Obama’nın açıkça suçüstü yakalanması. 2016’dan 2020 seçimlerine kadar süren süreçte, seçimi çalmaya çalıştılar ve yakalandılar. Bunun ağır sonuçları olmalı." sözlerini kullandı.

Trump, Obama ile birlikte dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, FBI Direktörü James Comey, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve CIA Başkanı John Brennan gibi isimlerin de bu sürecin parçası olduğunu iddia etti.

Donald Trump, "Hepsi bir odadaydı. Obama başlattı, Biden da yanındaydı. Bu bir vatan hainliğidir. Her suç tanımına uyar. Bu Obama’nın fikriydi ama Hillary Clinton’dan esinlendi." dedi.

Trump, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak Obama’nın yargılanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, eski Başkan Obama’nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın iddiaları "saçma" olarak nitelendirildi ve şu ifadelere yer verildi:



"Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır. Geçen hafta yayımlanan belgede, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği açıkça belirtilmiştir."