Trump'tan son dakika açıklaması: "İran'la ateşkes bitti"

Konuşmasında İran'a yönelik gerçekleştirilen misilleme saldırılarına değinen Trump, NATO müttefiki İspanya'ya adeta ateş püskürürken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı.

"İRAN'LA ATEŞKES BENCE SONA ERDİ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran hedeflerini vurmasının ardından konuşan Trump, "İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk. Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum onlar kötü insanlar" dedi.

İran'ın nükleersizleştirilmesini kesin olarak sağlayacaklarını vurgulayan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte. İran ile çok fazla zaman harcadık ve işimizi yapmalıyız. İran'la ateşkes bence sona erdi. Ateşkesi sürdürmek istemiyorum. İranlılar bence hasta, kafayı yemişler ve sürekli yalan söylüyorlar. İran'ı hasta adamlar yönetiyor."

"İSPANYA UMUTSUZ VAKA, ARTIK TİCARET YAPMAYACAĞIZ"

NATO'nun işleyişinden ve üye ülkelerin savunma harcamalarından duyduğu memnuniyetsizliği bir kez daha dile getiren ABD Başkanı, bu kez doğrudan İspanya'yı hedef aldı. İspanya'ya yönelik çok sert yaptırım sinyalleri veren Trump, şu ifadeleri kullandı: "NATO’dan çok memnun değilim. İspanya gerçekten korkunç bir NATO müttefiki. İspanya ile hiçbir ilişkim olmasını istemiyorum. İspanya en çok öne çıkan ve başka ülkelerde var kötü davranan. İspanya net bir şekilde kötü davranıyor. İspanya'ya çok yazık onlarla konuşmaya gerek yok. Biz İspanya ile artık hiçbir şey yapmak istemiyoruz. İspanya umutsuz vaka. İspanya ile artık ticaret yapmayacağız. ‘Lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz’ diye geri gelecekler."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEVİYORUM, TÜRKİYE'NİN SAĞLAM ORDUSU VAR"

Bölgesel krizler ve savaş riskleri karşısında Türkiye'nin izlediği denge politikasını takdir eden Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında ise şu dikkat çekici yorumu yaptı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Türkiye savaşa girebilirdi çünkü sağlam ordusu var ama savaşa girmedi."