Trump’tan Suriye açıklaması: “Bu savaş bizim değil”

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu savaş bizim değil. ABD'nin bu süreçte yer alması gerekmiyor," ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump’tan Suriye açıklaması: “Bu savaş bizim değil”
Yayınlanma:

Suriye'deki gelişmelere ilişkin  ABD’nin yeni başkanı Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Trump, "Bu savaş bizim değil. ABD'nin Suriye'ye müdahale etmesi gerekmiyor," dedi. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da verdiği büyük kayıplar nedeniyle Suriye’deki ilerlemeleri kontrol altında tutmakta zorlandığını ve rejim lideri Esad gibi Rusların da geri çekilme sürecine girmiş olabileceğini ifade etti.

"SURİYE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Trump, Rusya’nın Suriye’deki müdahalelerini eleştirerek, "Suriye hiçbir zaman bizim dostumuz olmadı. ABD’nin bu karmaşık durumun bir parçası olması gerekmiyor. Bırakın kendileri çözsünler," şeklinde konuştu.

Yahşihan’da sobadan sızan gaz faciasıYahşihan’da sobadan sızan gaz faciasıYurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamaGündem
donald trump suriye
Günün Manşetleri
Trump’tan Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
Suriye zirvesi için kritik temaslar
Öcalan'ın öğrencisi etkisiz hale getirildi
44 bin kişi hayatını kaybetti, 105 bin yaralı
İstanbul'da patlama
Bitlis’te zincirleme kaza
"Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
Çok Okunanlar
30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? 30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı
Başından vurulmuş sevgilisinin cesediyle karakola gidip teslim oldu Başından vurulmuş sevgilisinin cesediyle karakola gidip teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları! Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
İstanbul'da patlama İstanbul'da patlama