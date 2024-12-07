Trump’tan Suriye açıklaması: “Bu savaş bizim değil”

Suriye'deki gelişmelere ilişkin ABD’nin yeni başkanı Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Trump, "Bu savaş bizim değil. ABD'nin Suriye'ye müdahale etmesi gerekmiyor," dedi. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da verdiği büyük kayıplar nedeniyle Suriye’deki ilerlemeleri kontrol altında tutmakta zorlandığını ve rejim lideri Esad gibi Rusların da geri çekilme sürecine girmiş olabileceğini ifade etti.

"SURİYE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Trump, Rusya’nın Suriye’deki müdahalelerini eleştirerek, "Suriye hiçbir zaman bizim dostumuz olmadı. ABD’nin bu karmaşık durumun bir parçası olması gerekmiyor. Bırakın kendileri çözsünler," şeklinde konuştu.