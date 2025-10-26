TSE'den personel alım ilanı! Mühendis, kimyager, memur, şoför... Başvurular ne zaman başlıyor?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam ilanı yayınladı. Enstitü, hem merkez hem de taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplamda 91 yeni personel alımı yapacağını açıkladı.

TSE'nin personel alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. İlanda, alınacak personel sayısı, branşları ve başvuru sürecine dair detaylar yer aldı.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolarda alım yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve sayıları şu şekilde belirlendi: 57 Mühendis, 4 Kimyager, 4 Denetçi Yardımcısı, 8 Tekniker, 10 Memur, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Bahçıvan, 2 Şoför, 1 Odacı.

Personel alımı için başvuru tarihleri de netleşti. Adaylar için başvuru süreci 1 Kasım'da başlayacak ve 10 Kasım Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adayların başvurularını nasıl yapacaklarına dair bilgilendirme de ilanda yer aldı. Başvurular, Kariyer Kapısı ve TSE'nin kurumsal internet sitesi olan "http://www.tse.org.tr" adresinin "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını takiben gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sekmesi ve Kariyer Kapısı'nın "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden online olarak yapabilecekler.

Başvuru yapan adaylar arasından seçimin nasıl yapılacağı da ilan metninde açıklandı. Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve ilgili KPSS puan türlerine göre değerlendirilecek.

Başvuranlar, kendi alanlarındaki en yüksek KPSS puanından başlanarak aşağı doğru sıralanacak. Her bir pozisyon için atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLER 20 KASIM'DA İLAN EDİLECEK

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ise 20 Kasım tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçları hem TSE'nin resmi internet sitesi üzerinden hem de Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla öğrenebilecekler.