Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada "saldırı hazırlığında olan 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



TSK'nın açıklaması şöyle;

Irak kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.





ulusal.com.tr