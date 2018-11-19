TSK 19 Kasım tarihinde Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarla ilgili twitter üzerinden bilgi paylaştı.

Yapılan operasyonda PKK'ya ait silah mevzileri ve mühimmat depolarının ihma edildiği belirtildi.



Ayrıca üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı



TSK'nın twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:



Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı on dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.

