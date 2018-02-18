Zeytin Dalı Harekâtı'nın 30'uncu gününde Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614'e yükseldi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG ile yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de kararlıklıkla ilerlerken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614'e yükseldi.



PKK/PYD/YPG'li teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin şehit oldu.



Türk savaş uçakları da terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Çok sayıda tünel ve barınak imha edildi.



Kara birlikleri Cinderes kırsalında strateJik noktaları terörden arındırmak için mücadele ediyor.



Cinderes beldesini gözden çıkaran teröristler şehri mayınlı tuzaklarla kapladı.



Yerli İHA'larla 24 saat takip edilen bölgede, mehmetçik adım adım mayın ve mühimmat temizliği yapıyor.



SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ASKERİ SEVKİYAT



Sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.





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