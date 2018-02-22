Oy pusulası işte böyle olacak
Oy pusulası işte böyle olacak
Türkiye'nin 5'te 1'i soy ağacını öğrendi
Türkiye'nin 5'te 1'i soy ağacını öğrendi
ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti
ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti
Fetullah Gülen'in malikânesini anlatan sanık, tahliye edildi
Fetullah Gülen'in malikânesini anlatan sanık, tahliye edildi

TSK: 1829 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

TSK: 1829 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörist #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.