Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK askerlerden birinin PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD teröristleri ile girilen çatışmada, bir askerin de Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olduğunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgileri aktardı.



2 askerin şehit olduğunu bildiren TSK'nın açıklaması şu şekilde:



"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



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