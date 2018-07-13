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TSK: 3'ü sözde lider kadro toplam 76 terörist...
TSK: 3'ü sözde lider kadro toplam 76 terörist...
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TSK: 3'ü sözde lider kadro toplam 76 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetlerince 6-12 Temmuz'da Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: 3'ü sözde lider kadro toplam 76 terörist...
Bir açıklama da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapıldı..

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4540 oldu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA
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