Bir açıklama da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapıldı..Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4540 oldu.
Ayrıntılar gelecek...
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