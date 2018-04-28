Terörle Mücadele Harekâtında, 20 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında, biri lider kadroda olmak üzere yurt içinde 13 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 11 silah ele geçirilmiş, 30 EYP tespit edilerek imha edilmiştir.
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