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TSK: 4254 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 14-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.  Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.

TSK: 4254 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 14-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. 
Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.

Etiketler; #tsk #zeytin dalı harekatı #Türk Silahlı Kuvvetleri #terörle mücadele
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