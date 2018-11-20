banner999
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Krize çözüm paneli
Krize çözüm paneli
Dünya Çocuk Hakları Günü
Dünya Çocuk Hakları Günü
Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü
Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü

TSK açıkladı: 5 teörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. TSK, son yaptığı açıklamada Kandil ve Metina bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK açıkladı: 5 teörist etkisiz hale getirildi

Açıklama TSK'nın twitter adresi üzerinden yapıldı. 20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilen açıklamada üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği de duyuruldu

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Kandil ve Metina bölgelerine 20 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etiketler; #tsk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.