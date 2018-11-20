PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. TSK, son yaptığı açıklamada Kandil ve Metina bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama TSK'nın twitter adresi üzerinden yapıldı. 20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilen açıklamada üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada ayrıca bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği de duyuruldu



TSK'dan yapılan açıklama şöyle:



Irak kuzeyi Kandil ve Metina bölgelerine 20 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir.

