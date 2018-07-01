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TSK açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına dün ve bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #çatak #zap #ırak #tsk
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