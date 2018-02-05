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TSK açıkladı: Afrin Küçük Darmık Dağı'nda tankımıza saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Afrin'de Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir tankımıza PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD teröristleri tarafından tanksavar saldırısı düzenlendiğini açıkladı

TSK açıkladı: Afrin Küçük Darmık Dağı'nda tankımıza saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, harekat kapsamında bugün Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımıza saldırı düzenlendi.

PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD teröristleri tarafından tanksavar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır.

Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #afrin #Darmık Dağı
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