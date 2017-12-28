TSK, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadele kapsamında dün düzenlenen faaliyetleri paylaştı.



Aktarılan bilgiler şu şekilde:



Erzincan/Refahiye’de icra edilen hava destekli operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.



Siirt/Eruh’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada; bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.



Bitlis/Ahlat’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki av tüfeği, 270 kg erzak ele geçirildi.



Tunceli/Pülümür’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen dokuz sığınakta; 12 kg amonyum nitrat, dört el yapımı patlayıcı, bir dürbün, iki güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Irak kuzeyi/Avaşin-Basyan bölgesinde operasyon icra eden birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.



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