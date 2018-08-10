TSK'dan yapılan açıklamada Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Kocaköy bölgesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.
5 şehidin faili
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da Lice ilçesinin Duru Köyü Bekirhan Mezrası mülki sınırlarında yürütülen operasyonda bir grup teröristle sağlanan sıcak teması sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terörist Dorak'ın faili olduğu belirlenen saldırılara ilişkin, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu terörist Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 personelin yaralandığı, Lice ilçesinin Gökçe Köyü mevkisinde 31 Mayıs 2017'de düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın şehit edildiği, Lice ilçesinin Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017'de bombalı araçla gerçekleştirilen, Hani ilçesinin Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018'de düzenlenen Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit düştüğü, Hani- Lice karayolunda el yapımı patlayıcı araması yapan birliklere 9 Mayıs 2018'de düzenlenen silahlı saldırıların faili olduğu tespit edildi."
Terörist Dorak'ın Lice ilçesinin Duru köyü nüfusuna kayıtlı ve 22 yaşında olduğu belirtilen açıklamada, diğer örgüt mensubunun ise 25 yaşındaki İran uyruklu "Azat Zagros" kod adlı Necip Delayimilan olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.