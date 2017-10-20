Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), düzenlenen operasyonlarda ikisi sözde lider olmak üzere son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12-18 Ekim 2017 tarihlerine ait haftalık basın bilgi notu paylaştı.



Bilgilere göre, düzenlenen operasyonlarda ikisi sözde lider olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildi.



Bilgi notu şu şekilde:



1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir.



2. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde



(12 - 18 Ekim 2017) BTÖ’nün örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkâri, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda;



a. Hakkari / Yüksekova (Alandüz - İkiyakalar), Şırnak / Uludere (Meydan D.), Siirt / Baykan, Diyarbakır / Hani, Lice ve Irak’ın Kuzeyi (Zap ve Avaşin/Basyan Terörist Kampları) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş,



b. İcra edilen operasyonlarda;



(1) İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirilmiş,



(2) 3 adet Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 11 adet silah, 3 adet silah namlusu, 156,2 kg amonyum nitrat, 5 adet el bombası, 330 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet 82 mm, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 23 adet RPG-7 roketatar roketi, 2 top mermisi, 6 kg tahrip kalıbı, 1adet mayın, 8 adet fünye, 2 gece görüş dürbünü, 15 adet şarjör, 10 adet telsiz ve 67 adet tüp ele geçirilmiş,





(3) 16 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,



(4) Teröristler tarafından kullanılan 19 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.



c. BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 354.034 paket kaçak sigara, 42 adet kaçak telefon, 7.756 kök kenevir, 1.037 kg esrar, 82 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.



ç. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16.096 kişi yakalanmıştır.



d. 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 35 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



e. Bu hafta özellikle Hakkari, Şırnak ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.



3. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



b. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.





c. Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktasını tesis etmiştir. Diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.



4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/PYD/YPG/FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.



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