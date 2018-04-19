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TSK Afrin'de evlere tuzaklanan bombaları imha etti

TSK, Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı.

TSK Afrin'de evlere tuzaklanan bombaları imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.



TSK, teröristlerden kurtardığı Afrin'de güvenliği artırmak için arama tarama çalışmalarına devam ediyor.



Dün akşam saatlerinde TSK ekipleri, Afrin ilçe merkezinde evlere tuzaklanan 103 adet el yapımı patlayıcıyı, merkezin 3 kilometre güneyinde toplayarak, kontrollü şekilde patlattı.



TSK, 18 Mart'ta Afrin'i teröristlerden temizlemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #afrin #terörle mücadele #pkk #YPG
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