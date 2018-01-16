Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde sivil yerleşimleri hedef aldı. TSK, havan topu saldırısının ardından örgüt mevzilerine top atışı yaptı

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, işgal ettiği Afrin ilçesinden, Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçesindeki sivil yerleşimlere dün gece saatlerinde havan topu saldırısı düzenledi.



Terör örgütü PYD/PKK, dün gece geç saatlerde, Fırat Kalkanı bölgesi içerisinde yer alan Azez ilçesine havan topuyla saldırdı.



İlçedeki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.



Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birlikleri, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.



Terör örgütü PYD/PKK, önceki gece de Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenlemiş, ölen veya yaralanan olmamıştı. Saldırının hemen ardından TSK unsurları örgütün Afrin'deki mevzilerini top atışlarıyla hedef almıştı.



Yerel kaynaklara göre, örgütün önceki gece Azez'e düzenlediği roket saldırısının ardından, TSK jetleri Afrin'in el-Basuta köyündeki terör yuvalarına bomba yağdırdı.



Terör örgütü PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.