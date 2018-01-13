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TSK Afrin'de PYD mevzilerini vurdu

Türkiye Amerika'nın PKK ordusu kurma girişimine Afrin'den darbe vurmaya hazırlanıuyor. Namlular Afrin'e çevrildi. PYD'li teröristler vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki dördüncü gözlem noktasını kurdu, Afrin kuşatıldı. Kapsamlı harekât için gözler 17 Ocak'taki MGK'ya çevrildi. Diğer yandan ise Amerika müttefiki terör örgütü PKK/PYD ile yoğun temas halinde... Washington'dan gelen açıklamada, "PYD'yi korumak için Suriye'de süresiz olarak kalınacağı" belirtildi

TSK Afrin'de PYD mevzilerini vurdu

Türk ordusu İdlib'e konuşlandı, Afrin kuşatıldı. PYD'li teröristler Türkiye'den atılan top atışıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonu için bölgedeki hazırlıklarını tamamladı. Mehmetçik, İdlib’de 4’üncü gözlem noktasını oluşturdu. Böylece Afrin tamamen kuşatılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da operasyonun sinyalini verdi.

Suriye'nin kuzeyi ise oldukça hareketli. Afrin'de TSK, PYD mevzilerinin vuruldu. Top atışları Türkiye sınırları içinden, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolundan yapıldı.

AA MUHABİRİ BİLDİRDİ

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın topçu birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu noktalardan Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzilerine top atışları yaptı.

TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes , Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.

Kapsamlı bir harekat için ise gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda. 17 Ocak’taki MGK'da siyasi erk karar verirse operasyonun düğmesine basılacak.

Astana masasına Suriye savaşına siyasi çözüm olgunlaştırılırken, Amerika ülkenin kuzeyinde terör devleti için temaslarını hızlandırdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı heyeti, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de işgal ettiği bölgeye gitti, terör örgütünün liderleriyle görüştü. 

Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti. Heyet daha sonra Ayn El Arab'a geçerek, burada bir toplantı daha yaptı.

Türkiye'nin tepkisini çeken görüşmenin yanı sıra Washington'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yakındoğu politikalarından sorumlu Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde bir konuşma yaptı, "PYD'yi korumak ve İran’ın etkisini kırmak için Suriye’de süresiz olarak kalacağız." dedi.

Amerika sadece Suriye'de askeri varlığını sürdürmüyor. Aynı zamanda PYD'yi özel olarak eğitiyor. Son olarak "sınır muhafızı" eğitimi iddiaları da bölgedeki güvenlik riskini yükseltti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #hatay #reyhanlı #oğulpınar #pyd
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Afrin operasyonunun eli kulağındayken, Amerika da terör örgütü PKK/PYD ile yoğun temas halinde. Son olarak Washington, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyeti PKK/PYD'nin işgali altındaki bölgeye gönderdi. Görüşmede teröristler Suriye'de federal sistem kurulması talep etti. Amerikalı yetkililer de "PYD'yi korumak ve İran’ın etkisini kırmak için Suriye’de süresiz olarak kalacağız" dedi
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