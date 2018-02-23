Video- TSK böyle vurdu
Video- TSK böyle vurdu
Hollanda'dan skandal karar...
Hollanda'dan skandal karar...
Yardımcı doçentlik kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı
Yardımcı doçentlik kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı
Sema Pekdaş sanık sandalyesinde
Sema Pekdaş sanık sandalyesinde

TSK: Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör konvoyu vuruldu

Genelkurmay Başkanlığından, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan konvoyun vurulduğu bildirildi.

TSK: Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör konvoyu vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Afrin'e Silah ve Mühimmat taşıyan terör konvoyu vuruldu.

TSK tarafından yapılan açıklama şöyle;
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.


 

Etiketler; #genelkurmay başkanlığı #tsk #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.