İtalyan sondaj gemisi Türk savaş gemilerince durduruldu. Bu son hamle ile Türkiye, Rum tarafına bir kez daha mesaj vermiş oldu. Türkiye'nin müdahalesi sonrası Kıbrıs açıklarındaki İtalyan gemisinin çekildiği açıklandı

Akdeniz'de kaçak sondaja izin verilmedi. Verilen son mesajla İtalyan gemisinin sondaj planı ileri bir tarihe ertelendi.



Türk ordusu Afrin'de kapsamlı harekâtını sürdürürken sadece Ege'de değil Doğu Akdeniz'de de suları ısındı.



Türk savaş gemileri, İtalyan gemisinin Kıbrıs'ta 3’ncü parselde sondaj çalışmasına başlama girişimini durdurdu.



Geminin Türkiye'nin onayını almadan gaz sondajı yapması "gasp" olarak nitelendiriliyor.



Olayın ardından İtalya'nın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Eni'nin CEO'sundan haddini aşan bir açıklama geldi. Claudio Descalzi, "Kıbrıs bölgesindeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.



Yeni Şafak'ın haberine göre; İtalyan ENİ'ye ait sondaj gemi, Türk donanmasının engellemesinin ardından bölgeden ayrıldı.



Geminin son durumuyla ilgili açıklama ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü'nden geldi. Nikos Hristodulidis, doğalgaz arama planını ertelediğini söyledi.



Sözcü, "İtalyan sondaj gemisi bölgeden ayrılarak Limasol'a geldi. Ancak, enerji planları iptal edilmeyecek." diye konuştu.



ulusal.com.tr