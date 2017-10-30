Teröristlerin korkulu rüyası insansız hava araçlarına da Türkiye yeni bir aşamaya geçiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S onlarca yeni özelliğiyle operasyonların önemli araçlarından olacak

Silahlı ve Silahsız insansız hava araçlarının kullanımında Türkiye dünyanın ilk 6 ülkesinden biri.



Teöröristlerin adeta korkulu rüyası olan İHA'ların en yenisi ANKA-S de yıl sonu Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek.



Binlerce kilometre öteden uçurulabilen ANKA-S Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirildi.



4 ay önce ilk kez uydu kontrollü uçuş yapan ANKA-S'in kısa bir süre içinde kabul aşamasına geçmesi bekleniyor. Uydu kontrollü uçuş testlerin tamamlanmasıyla kalifikasyon ve kabul testleri de tamamlanmış olacak.



