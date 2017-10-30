Silahlı ve Silahsız insansız hava araçlarının kullanımında Türkiye dünyanın ilk 6 ülkesinden biri.
Teöröristlerin adeta korkulu rüyası olan İHA'ların en yenisi ANKA-S de yıl sonu Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek.
Binlerce kilometre öteden uçurulabilen ANKA-S Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirildi.
4 ay önce ilk kez uydu kontrollü uçuş yapan ANKA-S'in kısa bir süre içinde kabul aşamasına geçmesi bekleniyor. Uydu kontrollü uçuş testlerin tamamlanmasıyla kalifikasyon ve kabul testleri de tamamlanmış olacak.
Gelelim ANKA-S'nin özelliklerine... En önemli özelliği uydu haberleşmesiyle uçurulabilmesi. Ankara’daki Komuta Kontrol Merkezi’nden yönetilebilecek olan ANKA-S’de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri türk yazılım mühendislerini yazdığı milli kriptolu sistemlerle korunuyor. Binlerce kilometre uzaklıktan kontrol edilebiliyor ve 24 saat havada kalabiliyor. Gece ve gündüz kamerasıyla hem gece hem de gündüz şartlarında uzak mesafelerden insan ve araç tespitini yapabiliyor.
Sıcaklık, nem, yağmur gibi hava ve çevresel koşullara ise oldukça dayanıklı.
On adet ANKA-S’in teslim edilmesinin ardından bundan böyle toplam 48 tane İHA ve SİHA operasyonel olarak gökyüzünde uçacak.
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