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TSK Ateş Serbest-2017 faaliyetiyle ateş gücünü gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ateş Serbest-2017 faaliyetiyle, ateş gücünü gösterdi. Ankara Polatlı'daki tatbikata Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı

TSK Ateş Serbest-2017 faaliyetiyle ateş gücünü gösterdi

Milli piyade tüfekleri, havanlar, tanksavarlar, Fırtına obüsleri, SİHA ve İHA'lar, Atak helikopterleri... Ateş Serbest-2017 Faaliyetleri nefes kesti. 

Tatbikat, "Ateş'in Gücü" sloganıyla düzenlendi ve şehitler ile gazilere ithaf edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2017 faaliyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, Atak helikopterleri, milli piyade tüfeği ve insansız hava araçlarının kullanıldığı faaliyette hedefler tam isabetle imha edildi.

Faaliyet, komutanların Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı.

Hedeflerin ateş altına alınmasıyla belirlenen tüm hedefler tam isabetle etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr











Etiketler; #tsk #ateş serbest
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