TSK Barış Pınarı bölgesinden çekiliyor mu? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son günlerde kamuoyunda yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki bazı noktalardan çekildiği yönündeki iddiaları doğrudan yalanladı. Bakanlık kaynakları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK, bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

KOORDİNELİ FAALİYETLER SÜRÜYOR

Bölgedeki operasyonel sürecin devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Türk askerinin görev sahasındaki varlığını koruduğunu belirtti. Açıklamada, TSK’nın bölgedeki unsurlarının Suriye hükümeti ile eş güdüm içerisinde hareket ettiği bildirildi. Sürecin işleyişine dair spekülasyonların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

MSB kaynakları, özellikle sınır ötesi operasyon bölgeleriyle ilgili yayılan haberlere karşı vatandaşları ve kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan bilgilendirmede, "Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denilerek, bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunuldu.