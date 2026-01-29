TSK Barış Pınarı bölgesinden çekiliyor mu? MSB'den açıklama geldi

Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlığa dair yayılan iddialar sonrası Milli Savunma Bakanlığı sahadaki son durumu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TSK Barış Pınarı bölgesinden çekiliyor mu? MSB'den açıklama geldi
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son günlerde kamuoyunda yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki bazı noktalardan çekildiği yönündeki iddiaları doğrudan yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son günlerde kamuoyunda yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki bazı noktalardan çekildiği yönündeki iddiaları doğrudan yalanladı. Bakanlık kaynakları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK, bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

KOORDİNELİ FAALİYETLER SÜRÜYOR

Bölgedeki operasyonel sürecin devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Türk askerinin görev sahasındaki varlığını koruduğunu belirtti. Açıklamada, TSK’nın bölgedeki unsurlarının Suriye hükümeti ile eş güdüm içerisinde hareket ettiği bildirildi. Sürecin işleyişine dair spekülasyonların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

MSB kaynakları, özellikle sınır ötesi operasyon bölgeleriyle ilgili yayılan haberlere karşı vatandaşları ve kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan bilgilendirmede, "Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denilerek, bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunuldu.

TÜİK'ten çarpıcı analiz: Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?TÜİK'ten çarpıcı analiz: Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?Yurt
Nevşehir merkezli dev operasyon: 8 milyon TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcılar yakalandıNevşehir merkezli dev operasyon: 8 milyon TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcılar yakalandıYurt
Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
İstanbul Valisi'nden trafik çilesine "Ramazan" formülü
Gümrük Birliği'nde 29 kriz başlığından 15'i çözüldü
Bölünmüş yol ağımız Dünya çevresinin 4'te 3'üne ulaştı!
1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!
İşsizlikte 0,8 puanlık düşüş, işte son veriler...
Kars'ta şafak vakti fuhuş operasyonu
Son 5 günde 19 ilde dev operasyon
2026'nın ilk MGK'sı bitti
Putin ve Şara Moskova'da görüştü...
Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi
Çok Okunanlar
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı!
Taşıt kredisinde büyük fark! Taşıt kredisinde büyük fark!
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!