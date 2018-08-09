Yüksek Askeri Şura'da terfi eden general ve amirallerin atamasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Askeri Casusluk ve Balyoz gibi FETÖ kumpas davalarından yıllarca cezaevinde yatan 20 general ve amiral, Türk ordusunun önemli kademelerinde görev aldı.
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Oktay Yıldırım, YAŞ kararıyla atanan isimlerin Türkiye'ye yönelik tehditlere direnebilecek görevlerde olduklarını ifade etti.
Askeri tarih konusunda araştırmaları olan Yıldırım, EDOK Doktrin Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Tugay Komutanlığı'nın önemine dikkat çekti.
Özellikle Deniz Kuvvetleri'ne yapılan atamalardaki isimlerin kumpas mağduru olması ise dikkat çekiyor. Uzmanlar Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'den gelen tehditlere karşı atamaların önemini vurguluyor.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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