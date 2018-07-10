TSK’da bir üst rütbeye terfileri Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla çıkarılan kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Karara göre Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından atanacak ve 4 yıl görevde kalacak.
Muvazzaf subayların terfileri ise her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak. Ancak, Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih belirlenebilecek.
Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek.
Peki uzmanlar nasıl değerlendiriyor?
Oktay Yıldırım, "İdeolojik bir perspektife sahip olan bu kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terfii mekanizmasını mevcut halinden Çok radikal başka bir hale dönüştürebilir. Temel kaygı bu değil mi?" dedi.
Temel kaygının partili bir Cumhurbaşkanının TSK’da atama yapması olduğuna dikkat çeken, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Oktay Yıldırım, Türk ordusunun yapısının kolay kolay değişemeyeceğine işaret etti.
Yıldırım, "Öyle düğmelerine basılıp basılıp renkleri değiştirilecek bir ordu değildir. Binlerce yıllık bir gelenekten gelmektedir . kapılarına çöp kamyonları bırakılan 15 temuzdan sonraki süreçte aşağılanan o ordu 10 gün sonra fırat kalkanını yaptı. Buralarda durumu biraz daha nesnel okumak lazım." diye konuştu
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.