Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamalarda da düzenleme yapıldı. Buna göre albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfileri ve generallik ile amirallikte bir üst rütbeye atamaları Cumhurbaşkanı yapılacak. Peki uzmanlar yeni düzenlemeleri nasıl değerlendiriyor? Haberimizde izliyoruz..

TSK’da bir üst rütbeye terfileri Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla çıkarılan kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre; albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Karara göre Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından atanacak ve 4 yıl görevde kalacak.Muvazzaf subayların terfileri ise her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak. Ancak, Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih belirlenebilecek.Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek.Peki uzmanlar nasıl değerlendiriyor?Oktay Yıldırım, "İdeolojik bir perspektife sahip olan bu kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terfii mekanizmasını mevcut halinden Çok radikal başka bir hale dönüştürebilir. Temel kaygı bu değil mi?" dedi.Temel kaygının partili bir Cumhurbaşkanının TSK’da atama yapması olduğuna dikkat çeken, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Oktay Yıldırım, Türk ordusunun yapısının kolay kolay değişemeyeceğine işaret etti.Yıldırım, "Öyle düğmelerine basılıp basılıp renkleri değiştirilecek bir ordu değildir. Binlerce yıllık bir gelenekten gelmektedir . kapılarına çöp kamyonları bırakılan 15 temuzdan sonraki süreçte aşağılanan o ordu 10 gün sonra fırat kalkanını yaptı. Buralarda durumu biraz daha nesnel okumak lazım." diye konuştu