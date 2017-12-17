Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından yayımlanan emirle yemek duasındaki "Tanrımıza hamdolsun" ifadesi değiştirildi, dua "Allahımıza hamdolsun" olarak yeniden düzenlendi. Askeri cenazelerde ise tören sırasında bando tarafından cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri'nin "Tekbir" adlı eseri çalınması talimatı verildi.

Birçok defa tartışma konusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yemek duasında değişiklik yapıldı.



Daha önce "Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun" ifadesinin yer aldığı duada uygulama birliği sağlamak ve tereddütü ortadan kaldırmak üzere düzenlemeye gidildi.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli imzasıyla yayımlanan ve komutanlıklara gönderilen emirle yemek duası metni "Allahımıza hamdolsun, milletimiz varolsun" şeklinde yeniden düzenlendi. Yemek duasıyla ilgili yemekhanelerde bulunan levhalar da yeni düzenlemeye göre değiştirildi.



CENAZE MARŞI YERİNE "TEKBİR"



Söz konusu değişiklik Genelkurmay Başkanlığı'nca Gaziantep'te sınır hattında bulunan Köprübatı Hudut Karakolu gerçekleştirilen basın turunda dikkati çekti.



Değişiklik, yemekhanelerdeki yeni dua levhalarına da yansıdı. Bakan Canikli imzasıyla yayımlanan emirde, şu ifadelere yer verildi:



"Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargah ve kurumlarda yemek duasının metniyle ilgili bazı tereddütler yaşandığı ve uygulamada farklılıklar olduğu bilinmektedir. Mevcut tereddütleri ortadan kaldırmak ve yemek duasında birliği sağlamak maksadıyla, birlik karargah ve kurum amirlerince yemekhanelerde bulunan yemek duası levhası 'Allahımıza hamdolsun, milletimiz varolsun' şeklinde düzenlenerek yemek duası bu metin doğrultusunda yapılacak. Kuvvet komutanlıklarınca ilgili yönerge veya devamlı emirlerde emir esaslarına göre gerekli değişiklikler yapılarak yayımlanacak. Emrin alınmasına müteakip bölük/batarya/müstakil takım seviyesine kadar yayımlanarak uygulamaya başlanması sağlanacaktır."



Öte yandan Bakan Canikli tarafından, askeri cenazelerde tören sırasında bando tarafından cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri'nin "Tekbir" adlı eserinin çalınmasına yönelik de bir emir yayımlandı.