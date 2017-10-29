Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yılda güzel bnir sürprize imza attı. Genelkurmay Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de Ankara'da katıldığı Cumhuriyet Bayramının 14'ncü yılı kutlamalarına ait görüntüleri yayınladı.

Görüntüler, Ankara'da, Cumhuriyetin 14. yıl kutlamalarına ait.



Her 29 Ekim'de Atatürk ile ilgili güzel sürprizlere imza atan Genelkurmay Başkanlığı, yıllar öncesine ait görüntüleri yayınladı.



TSK, Cumhuriyet'in 94'üncü yıl dönümüne özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 1 yıl önce katıldığı 29 Ekim kutlamalarına ait görüntüleri paylaştı.



Atatürk'ün son 29 Ekim görüntüleri izleyenleri adeta büyülüyor.Görüntülerde Atatürk'ün tören alanına gelişi, karşılanması ve resmi geçit törenini ayakta izlemesi yer alıyor.