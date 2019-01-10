banner1002
Doğu Perinçek'ten Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Doğu Perinçek'ten Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Fatih Terim'in cezası belli oldu
Fatih Terim'in cezası belli oldu
Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız
Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız
Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi
Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi

TSK'dan 3 denizde birden dev 'Mavi Vatan' tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri denizlerimizde dev bir tatbikata imza atacak. Böylece Türk Ordusu, Türkiye'nin tüm denizlerini kapsayan ilk tatbikatını yapmış olacak. Tatbikatın adı da "Mavi Vatan" olarak belirlendi.

TSK'dan 3 denizde birden dev 'Mavi Vatan' tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri üç denizde birden büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor. 

Türk Donanması Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerimizdeki tehditlere karşı hazırlık seviyesini yükseltiyor. 

Türkiye'nin tüm denizlerini kapsayan dev bir tatbikat gerçekleştirecek. Bu kapsamda bir deniz tatbikatı ilk kez yapılacak. 

Tatbikat'ın adı ise "Mavi Vatan" olarak belirlendi. 

27 Şubat-3 Mart tarihlerinde yapılacak  'Mavi Vatan-2019' hava-deniz tatbikatına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Kara ve Hava birlikleri de katılacak.

Milli savaş sistemlerinin yoğun olarak kullanılacağı tatbikat olası harp senaryolarını içeriyor. 

462 bin kilometrelik alanda yapıalcak dev tatbikat, Yunanistan ile Rum kesiminin hak iddia Türk kıta sahanlığındaki bölgelerde de yapılacak. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.