Türk Silahlı Kuvvetleri denizlerimizde dev bir tatbikata imza atacak. Böylece Türk Ordusu, Türkiye'nin tüm denizlerini kapsayan ilk tatbikatını yapmış olacak. Tatbikatın adı da "Mavi Vatan" olarak belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri üç denizde birden büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor.



Türk Donanması Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerimizdeki tehditlere karşı hazırlık seviyesini yükseltiyor.



Türkiye'nin tüm denizlerini kapsayan dev bir tatbikat gerçekleştirecek. Bu kapsamda bir deniz tatbikatı ilk kez yapılacak.



Tatbikat'ın adı ise "Mavi Vatan" olarak belirlendi.



27 Şubat-3 Mart tarihlerinde yapılacak 'Mavi Vatan-2019' hava-deniz tatbikatına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Kara ve Hava birlikleri de katılacak.



Milli savaş sistemlerinin yoğun olarak kullanılacağı tatbikat olası harp senaryolarını içeriyor.



462 bin kilometrelik alanda yapıalcak dev tatbikat, Yunanistan ile Rum kesiminin hak iddia Türk kıta sahanlığındaki bölgelerde de yapılacak.





ulusal.com.tr

