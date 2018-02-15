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TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 7 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Türk Silahlı Kuvvetleri bugün 2 ayrı çatışmadan 7 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yaralı askerlere acil şifalar dileriz denildi.

Yapılan açıklama şöyle;
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz


ulusal.com.tr
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