Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün 2 ayrı çatışmadan 7 askerimizin yaralandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, yaralı askerlere acil şifalar dileriz denildi.



Yapılan açıklama şöyle;

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz





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