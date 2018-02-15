Türk Silahlı Kuvvetleri bugün 2 ayrı çatışmadan 7 askerimizin yaralandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, yaralı askerlere acil şifalar dileriz denildi.
Yapılan açıklama şöyle;
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz
ulusal.com.tr
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