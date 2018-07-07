Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içinde ve dışında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları devam ediyor.
F-16'lar bu kez Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri için havalandı.
Hedefte Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin'in Ömerli kırsalında tespit edilen PKK'lılar vardı.
Düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
ulusal.com.tr
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