Terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin kırsalında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içinde ve dışında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları devam ediyor.



F-16'lar bu kez Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri için havalandı.



Hedefte Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin'in Ömerli kırsalında tespit edilen PKK'lılar vardı.



Düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.



ulusal.com.tr