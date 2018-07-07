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TSK'dan açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin kırsalında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

TSK'dan açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içinde ve dışında bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları devam ediyor.

F-16'lar bu kez Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri için havalandı.

Hedefte Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin'in Ömerli kırsalında tespit edilen PKK'lılar vardı.

Düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ulusal.com.tr
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