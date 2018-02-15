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TSK'dan Afrin açıklaması: 1528 terörist etkisiz hale getirildi! Abdullah Ağar: Yüzde 15'i

Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 500'ü aştı. Bugün Afrin'de, 43 PKK/PYD ve IŞİD'li etkisiz hale getirildi. Amerika'nın kara gücü kritik Cinderes beldesinde de köşeye sıkıştı. Bölgeden gelen bilgilere göre bölgede meskûn mahal operasyonları her an başlayabilir.

TSK'dan Afrin açıklaması: 1528 terörist etkisiz hale getirildi! Abdullah Ağar: Yüzde 15'i

Zeytin Dalı Harekâtı ile Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'ye ağır darbe vuruldu. Terör örgütü ağır kayıp yaşıyor, bilanço bin 500'ü aştı. Türk ordusu Afrin'de ilerliyor, meskun mahal operasyonları da her an başlayabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'deki operasyonların 27. gününe ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKK/PYD ve IŞİD'li etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 528 oldu.

Açıklamada ayrıca sadece teröristlerin hedef alındığı, sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiği vurgulandı.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Cinderes Beldesi kırsalında da büyük ölçüde kontrol sağlandı.

Cinderes’te meskun mahal operasyonunun her an başlanabileceği belirtiliyor. Daha önce bu tür operasyonlara katılan tecrübeli birliklerin de bölgeye gönderildiği ifade ediliyor.

Belde, teröristler açısından dağlık alanlara mühimmat ve silah sevkıyatı için kritik önemde...


ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah ağar #zeytin dalı harekatı #afrin #tsk
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