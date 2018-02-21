Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki nokta operasyonları ile PKK'nın tahkimatı çöktü. 33'üncü gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nda PKK/PYD iyice köşeye sıkıştı. Kilis Cephesi'nde kuşatma hattı tamamlanırken Güney ve Batı cephelerinin birleşmesi de an meselesi. Şu ana kadar toplam 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği Afrin'de kara birlikleri Cinderes ve Roca'da da kuşatmayı tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki hava ve kara nokta operasyonları sonuç verdi, yaklaşık 100 kritik nokta terörden arındırıldı.



PKK/PYD Afrin'de ağır darbe aldı. Terör örgütünün Afrin merkezine kadar olan yer altı ve yer üstü tahkimatları hasar gördü.



Son üç günde Afrin'de ilerleyiş hız kazandı, Türk Ordusunun Afrin merkezi kuşatmasına iki adım kaldı.



32'inci günde Kilis sınır hattı terör örgütlerinden tamamen arındırıldı. 33'üncü günde ise Güney ve Batı cephelerinde kuşatma hattını birleştirmek için kara birliklerinin ilerleyişi sürüyor.



Cinderes kent merkezini gören tepeler artık tamamen Türk ordusunun kontrolü altında.



Cinderese güneyden ve batıdan ilerleyen birlikler ise kuşatmayı büyük ölçüde tamamladı.



Yoğun çatışmaların yaşandığı Raco kırsalında da kuşatma hazırlıkları bitti.



İşte bu iki bölgenin alınması ile Afrin tamamen kuşatılmış olacak. Ve terör örgütü kapana kısılmış olacak.



Zırhlı araçlarla ilerleyen kara birliklerinin önünü açmak için sınır birliklerindeki tanklardan top atışları yapılıyor.



Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa'da konuşlu fırtına obüsleri ise yerleri tespit edilen teröristlere ve mevzilere ateş altına aldı.



Bugüne kadar 1780 teröristlerini etkisiz hale getirildiği Afrin'de Türk ordusunun kısa bir süre içinde meskun mahal operasyonun başlaması bekleniyor.



Komando ve piyadelerden oluşan bin kişilik özel birlikten sonra son olarak İzmir'den 1200 komando cepheye sevk edildi.



Diyarbakır'dan Jandarma Özel Harekat ve korucular, Van'dan ise Polis Özel Harekat sınıra uğurlandı.



Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla sürerken sınıra zırhlı araçlar ve mühimmat sevkıyatı sürüyor.





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