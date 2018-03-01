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TSK'dan Afrin açıklaması: 8 askerimiz şehit, 13 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bugün çıkan çatışmalarda 8 askerimizin şehit olduğu, 13 askerimizin yaralandığı açıklandı.

TSK'dan Afrin açıklaması: 8 askerimiz şehit, 13 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.


TSK tarafından yapılan açıklama şöyle;

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 silah arkadaşımız yaralanmıştır.
 
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
 

Etiketler; #afrin #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk
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