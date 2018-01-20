Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşi açıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri ateşe karşılık verdi. TSK'dan yapılan açıklamada, örgüte ait barınak ve sığınakların vurulduğu belirtildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'den açılan taciz ateşine karşılık verildiğini duyurdu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 19-20 Ocak tarihlerinde PYD/PKK'lı teröristlerin bulunduğu Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşi açıldığı belirtildi.



TSK, taciz ateşlerine karşılık verdi.



Örgüte ait barınak ve sığınaklar vuruldu.



Açıklamada kaç atışın yapıldığı ve Afrin'in hangi bölgelerinin vurulduğu belirtilmedi.



TSK son günlerde Afrin'e yönelik obüs atışları gerçekleştiriyordu.



ulusal.com.tr